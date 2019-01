Eine starke Premiere von „Neurosige Tieden“ bot die Theatergruppe Groß Hesepe. Foto: Stefan Wessels

Geeste. Arbeitsreiche und von vielen Proben geprägten Wochen liegen hinter der Theatergruppe aus Groß Hesepe. So mussten sich alle Darsteller in hochneurotischen Rollen einfinden, meinte Regisseur Werner Wulfekuhl im Vorfeld der Aufführung. Am Sonntag, 20. Januar um 14:30 hieß es endlich Bühne Frei in der ausverkauften ollen Bäckerei zur Premiere des neuen Stücks „Neurosige Tieden“ aus der Feder von Autorin Winnie Abel.