Geeste. Genau passend zum Jahresbeginn gibt es jetzt wieder im Geester Rathaus in Dalum die Ausstellung „Die Gemeinde Geeste vor 50 Jahren“ mit vielen alten Dokumenten, Zeitungsartikeln, Bildern und Postkarten, aus der Gemeinde Geeste, die jeweils Erinnerungen an eine Zeit wachrufen in der der VW-Käfer noch millionenfach die Straßen bevölkerte, in der es weder Euro noch Computer oder Digitalkameras gab.

Sogar Taschenrechner waren 1969, im Jahr der Mondlandung, noch längst nicht vorhanden. Dass die Zeit vor einem halben Jahrhundert eine enorme Faszination ausstahlt, ist an der positiven Resonanz der Ausstellungsreihe zu erkennen. So ist bereits die Eröffnung dieses Mal wieder zum Publikumsmagneten geworden. „Mittlerweile können wir schon von einer Tradition sprechen“, strahlte Bürgermeister Helmut Höke, der im Foyer des Rathauses rund 50 Gäste begrüßen durfte. Weiter bedankte sich Höke nicht nur bei allen Beteiligten, er kündigte sogleich an, dass diese Reihe auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werde.

Neben dem Gemeindearchivar Martin Koers und dem Arbeitskreis Geschichte „gilt auch allen Bürgern und Bürgerinnen Dank, die ihre Fotos zur Verfügung gestellt haben“, betonte Höcke und wies auf markante Ereignisse des Jahres 1969 hin, die auf den Ausstellungstafeln zu sehen sind, wie zum Beispiel die Eröffnung der Schwimmhalle. Dabei erwähnte Höcke zudem, dass viele der regionalen Unternehmen, die damals am Bau der Halle beteiligt waren, auch heute noch existieren.

Neben der Schwimmhalle feiere in diesem Jahr auch das Dalumer Trocknungswerk seinen 50. Geburtstag. Zu den besonderen Themen in Geeste zählten 1969 auch die Gemeindereform, der Bedarf an Kindergärten oder etwa der sportliche Erfolg des FC Bramhar. „1969 bin ich übrigens zur Schule gekommen“, schmunzelte Höke, und wünschte den Besuchern viel Freude beim Betrachten der Bilder und beim Lesen der zahlreichen Zeitungsartikel. Insgesamt 35 Tafeln werden auf den beiden Etagen des Rathauses ausgestellt. „Es sind unter anderem drei sehr schöne Bildtafeln zu den Jubilaren jener Zeit zu sehen, zudem Pressemeldungen zur Neueröffnung der Sparkasse in Osterbrock und der erste Schülerbus nahm seine Fahrt in Groß Hesepe auf“, erläuterte Martin Koers, Historiker und Archivar der Gemeinde Geeste.

Einen Wermutstropfen gibt es aber dennoch: „Anders als in den Vorjahren sind in dieser Ausstellung keine Schulklassenfotos zu sehen, da für 1969 bislang kein entsprechendes Bildmaterial im Archiv vorliegt“, bedauerte Koers, und bittet derweil darum, dem Archiv weiterhin Fotos – unabhängig vom Entstehungsdatum – zur Verfügung zu stellen. Zugleich bedankte er sich für die bisherige Unterstützung aus der Bevölkerung und lud alle Interessierten herzlich zum nächsten Treffen des „Arbeitskreises Geschichte“ am 4. April ab 19 Uhr in das Feuerwehrhaus Osterbrock ein.