Geeste. Für Sport- und Fitnessbegeisterte in der Gemeinde Geeste und in der Umgebung gibt es eine gute Nachricht, denn ein neues Fitnessstudio hat nun in Dalum eröffnet. Warum sich die Geschäftsführer gerade für Dalum entschieden haben und wie sie mit ihrem Studiokonzept überzeugen wollen, haben sie unserer Redaktion verraten.

Die viele Arbeit und der Stress der letzten Wochen und Monate ist Manuel Wensing und Christian Uebler anzusehen. In nur knapp sieben Monaten wurde an der Lingener Straße in Dalum ihr neues 800 Quadratmeter großes Fitnessstudio in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauunternehmen Detlef Einhaus aus dem Boden gestampft und komplett eingerichtet. "Wir hatten das ambitionierte Ziel, Anfang 2019 eröffnen zu können", sagt Uebler, denn der 37-Jährige weiß, dass gerade zu Jahresbeginn viele den Vorsatz haben, mehr Sport zu machen. Dass es am Ende so gut geklappt hat bei den Bauarbeiten, lässt beide den Stress und schlaflosen Nächte vergessen.



Tatkraft



Uebler ist kein unbekanntes Gesicht in der Fitnessbranche. Vor 15 Jahren begann er als Trainer in einem Injoy-Studio in Neuenhaus. Hier arbeitete er sich hoch, übernahm schnell die Studioleitung und wurde 2009 Inhaber. Hier lernte er auch seinen Geschäftspartner Manuel Wensing kennen. Beide merkten schnell, dass sie auf einer Wellenlänge waren und es entwickelte sich eine Freundschaft, die über die Arbeit hinaus ging. Mit der Vision eigene Fitnesskonzepte umzusetzen, löste sich Uebler 2015 von dem Franchise-Vertrag mit der Injoy GmbH, baute das Studio nach seinen Vorstellungen um und etablierte seine eigene Marke Tatkraft am Markt. Das neue Konzept ging auf.

"Wir wollten in der Region bleiben"

Wensing leitete unterdessen ein anderes Fitnessstudio in Nordhorn. Ende 2017 entschlossen sich die beiden Freunde zu einem gemeinsamen Wunschprojekt und der 33-jährige Wensing wurde zum Geschäftsführer des neuen Tatkraft-Studios. Die Wahl fiel nach reiflicher Überlegung auf Dalum. "Wir wollten in der Region bleiben", erklärt Wensing. Außerdem sehe man in der Gemeinde Geeste viel Potential. Zudem bekamen sie Rückenwind von der Gemeindeverwaltung für ihr Vorhaben.

Chiparmband



"Es ist ein Studio für jedermann“, verspricht der Studiochef. „Unsere Programme sind vielfältig und anpassbar für jedes Alter und für jeden Gesundheitsstand. Wir haben alle Prozesse automatisiert, die unsere Trainer von der eigentlichen Arbeit am Kunden ablenken könnten.“ Mit einem Chiparmband sollen die Mitglieder ohne Wartezeit einchecken, Getränke zapfen und weitere Standardprozesse wie zum Beispiel die Schränke in den Umkleidekabinen nutzen können. Weiter sind die Einstellungen an den Geräten und die Trainingseinheiten auf dem Chip gespeichert.

Tag der offenen Tür



Das Interesse der Dalumer an dem neuen Fitnessstudio war bereits im Vorfeld zu erkennen. Im November hatten sie ein kleines Büro in einem Baucontainer eingerichtet. "Die Leuten waren neugierig. Wir hatten freundliche Gespräche und viele haben sich bereits für uns entschieden.“ freut sich Uebler. Für die Menschen aus der Region, die bislang noch keinen Einblick in das Studio hatten, gibt es am Sonntag von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür. Mit kleinen Snacks und einem Gladiatorenspiel können die Besucher im persönlichen Gespräch das Studio-Team kennen lernen und einen eigenen Eindruck von dem Studio gewinnen.