Bahnnetz nicht verschwinden lassen

Geeste. Weite Teile des Werkbahnnetzes im Bourtanger Moor sind verschwunden, dennoch sollte daran erinnert werden.

Es ist gut, dass das Emsland-Moormuseum in Groß Hesepe die Erinnerung an das einst wichtigste Verkehrsmittel zwischen Ems und niederländischer Grenze wach hält. Nach und nach ist seit 1974 das Netz zurückgebaut worden. Gründe dafür gibt es viele, hauptsächlich den Neubau von Straßen und das allmähliche Auslaufen des Torfabbaus.

An mehreren Stellen in den Gemeinden Twist und Geeste sowie in Meppen-Esterfeld sind auf private Initiative hin Feldbahnwagen und Lokomotiven als Denkmale auf Gleisstücke gesetzt und erinnern an das umfangreiche Streckennetz. Dies zeigt, wie wichtig die Werkbahn für die Bevölkerung war. Wo früher Gleise lagen, verlaufen heute Straßen und Wege, vereinzelt sind Bahndämme erhalten geblieben. Straßennamen in Meppen "An der Torfbahn" und "Am Kabelkran".

Diese Denkmale könnten touristisch besser erschlossen werden. Denn dass einer Werkbahn ein öffentliches Verkehrsmittel war, ist in Deutschland eher selten gewesen und verdient entsprechende Beachtung. Dies wäre außerdem ein Stück Anerkennung für die privaten Initiativen, die an die Bahn erinnern und für das Informationsangebot zum Thema, welches das Moormuseum bietet.