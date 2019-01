Geeste. Das Emsland-Moormuseum will die Werks- und Feldbahn des Heseper Torfwerks stärker präsentieren.

Während die Werkbahngleise mit dem Ende des Torfabbaus nach und nach aus der Landschaft im Bourtanger Moor verschwinden, sind sie im Freigelände des Emsland-Moormuseums nicht zu übersehen, ebenso wenig die Exponate in der Dauerausstellung. Das Bahnnetz des Heseper Torfwerks war ab 1921 bis in die 1950er Jahre über den Werkverkehr hinaus das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel westlich der Ems im damaligen Landkreis Meppen. Museumsleiter Michael Haverkamp möchte diesen Aspekt stärker herausstellen. Daher hat er zwei Kulturwissenschaftler, die an der Fortbildung Musealog teilgenommen haben, mit dem Projekt "Auf fliegenden Gleisen durch das Moor" betraut.









Ein kurzer Zug, bestehend aus Motorlok, Torfwagen und Personenwagen, ist auf dem Freigelände am Parkplatz des Museums zu sehen. "Dass die Feldbahnen für viele Gegenden die einzige Möglichkeit des Güterverkehrs darstellen, ist aber recht selbsterklärend", meint Nikita Sirman. "Umso interessanter ist die Geschichte der Heseper Torfbahn."









Als 1913 das Torfwerk eröffnet wurde, gab es keine Straßen westlich der heutigen Landesstraße 48, nur Feldwege. Im Sommerhalbjahr staubig und uneben, im Winterhalbjahr nicht selten so verschlammt, dass man kaum zu Fuß oder zu Pferd voran kam, geschweige den mit Pferdewagen oder Auto. Daran hatte sich in der Zeit des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 nichts geändert. Torf wurde per Feldbahn nach Hesepertwist gebracht und von hier über den Süd-Nord-Kanal, den Haren-Rütenbrock-Kanal und die Ems zur Bahnverladung am Emshafen in Meppen gebracht. Zweieinhalb Reisetage veranschlagten die Schiffer dafür. Daher baute das Unternehmen unter der Leitung von Georg Klasmann ab 1921 eine Werkbahn bis nach Meppen-Esterfeld, wo der Kabelkran die Fracht über die Ems zum Bahnanschluss Emshafen hievte.









Mit den Gemeinden Groß Hesepe, Klein Hesepe und Rühle sowie der Stadt Meppen wurde vereinbart, dass Einwohner die Bahn mitnutzen können. Es ging nicht nur um Transporte für die Landwirte und Handwerker in den Dörfern, Personenwagen machten den beschwerlichen Fußweg zur Kreisstadt und zurück überflüssig. Der Personenwagen im Moormuseum soll besser in das Ausstellungskonzept eingebunden werden. "Eine besondere Herausforderung war hierbei, dass die Ausstellung in dem Personenwagen untergebracht werden soll", sagt Jan Sökefeld. Zusammen mit Sirman hat er jetzt ein Konzept vorgelegt, wie der Wagen nach einer Restaurierung zum Ausstellungsraum werden kann. "Mit diesem Konzept können die Kollegen sofort weiterarbeiten und die Ausstellungseinheit aufbauen", verspricht Sirman.

Als die Bahn noch in Betrieb war, betrug die Fahrtzeit für die 15 Kilometer zwischen Meppen-Esterfeld und Groß Hesepe 45 Minuten. Das war in in den Jahrzehnten, als kaum jemand ein Auto besaß, sogar Fahrräder noch ein kostbarer Besitz waren, ein hoch willkommenes Verkehrsmittel. In der kommenden Museumssaison können die Besucher nach der Eröffnung der Moorbahn auf dem Freigelände nacherleben, was für die Dorfbewohner und ihre Besucher vor Jahrzehnten Alltag war.