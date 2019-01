Geeste. 22 Fachleute für die Museumsarbeit haben mit einer Feierstunde im Emsland-Moormuseum in Geeste ihre Fortbildung beendet.

Die Absolventen kulturwissenschaftlicher Studien haben es beim Berufseinstieg nicht immer leicht, denn es fehlt ihnen nicht selten ein Praxisbezug. Kulturelle Einrichtungen benötigen Fachkräfte mit umfangreichem Theoretischem, aber auch praktischem Wissen. Daher wurde 1997 auf Initiative der damaligen Bezirksregierung Weser-Ems Musealog gegründet, der Verein zum Erfassen, Erschließen und Erhalten der historischen Sachkultur im Weser-Ems-Gebiet, erklärt der Vorsitzende Rico Mecklenburg.

Mit Erfolg, denn Befragungen haben gezeigt, dass rund 70 Prozent der Kursteilnehmer schon im ersten Halbjahr nach dem Abschluss eine Stelle gefunden haben, nach drei Jahren sind es 85 Prozent, sagt der Musealog-Vorsitzende. Das Konzept ist bundesweit einzigartig. Daher stammen die 22 Absolventen in diesem Jahr aus zehn Bundesländern.

Projektleiter Dirk Heisig weist auf eine achtmonatige umfassende Schulung verknüpft mit praktischer Arbeit in zehn Einrichtungen hin. "Alle haben etwas davon", sagt er. Denn die Kulturwissenschaftler erhalten durch die Arbeit an Projekten den für ihren Berufseinstieg nötigen Praxisbezug, während die kulturellen Einrichtungen Projekte angehen können, für die sonst die Zeit und das Personal fehlt; Arbeitgeber bekommen "fitte Leute" mit aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. 565 Teilnehmer zählte diese duale Ausbildung bislang.

Der Leiter des Emsland-Moormuseums, Michael Haverkamp, bestätigte die Aussagen. Die Musealog-Teilnehmer wirkten in dieser Einrichtung an Langzeitaufgaben wie die Bestandserfassung und -pflege mit, darüber hinaus an Ausstellungsprojekten. Weil hierbei wichtige Arbeit geleistet wird, unterstützten die Ostfriesische Landschaft, die Oldenburgische Landschaft und die Emsländische Landschaft das Musealog von Anfang an,

Bei der Übergabe der Abschlusszertifikate zeigte sich der Erste Kreisrat Martin Gerenkamp stolz darauf, dass neben dem Moormuseum, dem Emslandmuseum Lingen und dem Museum Schluss Clemensswerth drei Einrichtungen aus dem Landkreis Emsland Lernstandorte sind. "Musealogen haben ihr viele interessante Ausstellungen möglich gemacht."

Drei Projekt wurden vorgestellt. Sabine Dittmer und Fabia Popken erforschten das Inventar eines Reihenhauses, das dem Museumsdorf Cloppenburg zur Verfügung gestellt wurde. "Eine Zeitreise durch sieben Jahrzehnte deutscher Wohn- und Alltagskultur wird damit möglich." Fast 2500 Objekt wurden dafür inventarisiert. Christopher Theel hat die Sonderausstellung "Emden als Künstlertreffpunkt 1874 bis 1944" vorbereitet, die im Frühjahr im Ostfriesischen Landesmuseum Emden zu sehen sein wird. Nikita Sirman und Jan Sökefeld haben sich mit dem Bahnnetz des Heseper Torfwerks befasst und daraus ein Konzept für einen neuen Ausstellungsteil entwickelt. Das Werkbahnnetz erschloss 1927, zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung auf 45 Kilometer Strecke, das Gebiet zwischen der Ems in Meppen und der niederländischen Grenze auf dem Twist.

