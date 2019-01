Geeste. Im Rahmen eines Reitertages in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins (RUFV) Osterbrock fand die Ausscheidung für den Jugendvergleichswettkampf des Altkreises Meppen statt. Besonders erfreulich war für die Veranstalter die hohe Teilnehmerzahl.

Trotz des schlechten Wetters haben abermals viele Besucher am Sonntag den Weg in die Reitsporthalle des Reit- und Fahrvereins Osterbrock gefunden und konnten sich vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag das Können des Reiternachwuchses genau ansehen. Bei dem Reitertag am vergangenen Sonntag handelte es sich vornehmlich um einen Wettkampf für die jungen Reiter, berichtet Heike Holt vom RUFV Osterbrock. „In diesem Jahr konnten wir mit 170 Nennungen ein großartiges Meldeergebnis für den Jugendwettkampf verzeichnen“, berichtet die Pressesprecherin des Verein. Ziel der Nachwuchsreiter ist die Teilnahme am Jugendvergleichswettkampf des Bezirksverbandes Emsländischer Reit- und Fahrvereine, dessen Finale auf Weser-Ems-Ebene Anfang März in Dörpen stattfindet.

Zwei Highlights an diesem Tag waren zum einen die Dressurprüfung der Klasse A* und zum anderen die Stilspringprüfung A*. Bei der schwersten Dressurprüfung des Tages konnte sich Meira Mörker vom RUFV Rütenbrock u.Umgebung mit ihrem Pferd Boginya souverän gegen die Konkurrenz durchsetzten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Jana Timmer (RFV Lingen u.U.), dicht gefolgt von Nele ter Haar (RUFV Niedergrafschaft).

Gute Noten für Osterbrock

Bei der schwersten Stilspringprüfung konnten sich hingegen die Reiterinnen aus Osterbrock über zweimal Edelmetall freuen. Den ersten Platz der A*-Prüfung sicherte sich Marie Gebken nach einer sehr guten Vorstellung mit Pferd Cosmo Cool und bestand die Prüfung mit einer Gesamtnote von 8,20. Den zweiten Platz der Stilspringprüfung belegt Leonie Schröer mit Pferd Mephisto und sicherte mit einer Gesamtnote von 7,80 auch das zweite Edelmetall für den RUFV Osterbrock. Komplettiert wird das Treppchen von Jana Timmer (RFV Lingen u.U.), die zusammen mit ihrem Pferd Ihraklion eine Gesamtnote von 7,50 erritt.

Die fünf Bestplatzierten kämpfen am nächsten Wochenende in Emsbüren um die endgültige Teilnahme am Finale, dass Anfang März in Dörpen ausgetragen wird. Dabei handelt es sich um je fünf Teilnehmer im Bereich Großpferde und fünf bei den Ponyreitern. Alle Ergebnisse können unter www.m.equi-score.de eingesehen werden.