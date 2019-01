ihin Geeste. Neben einem positiven Rückblick auf 2018 und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Jahr hat beim Neujahrsempfang der Gemeinde Geeste die Ehrung von erfolgreichen Sportlern und verdienten Ehrenamtlichen im Mittelpunkt gestanden.

„Wir können uns glücklich schätzen“, so Bürgermeister Helmut Höke, „dass es in unserer Gemeinde so viele Menschen gibt, die dort mit anpacken, wo bürgerschaftliches Engagement notwendig ist. Diese Einsatzbereitschaft ist ein besonderes Qualitätsmerkmal unserer Gemeinde.“ Aber auch im sportlichen Bereich war es ein gutes Jahr. Mit annähernd 100 Sportlern war die Zahl der Ausgezeichneten noch nie so hoch. Unter den Beifall der Gäste überreichten Höke und die stellvertretenden Bürgermeister Anita Bernotat, Dieter Rothlübbers und Josef Steinkamp den Ehrenamtlichen und Sportlern Dankurkunden und Medaillen.

Viele Bauvorhaben

Mit der Feststellung „in Geeste geht es voran“ blickte Höke auf die zahlreichen Baumaßnahmen und Investitionen im abgelaufenen Jahr zurück. Besonder bedeutend sei die Fertigstellung des Innovationscenters der Klasmann-Deilmann GmbH gewesen, da die Firma sich mit der hohen Investition in den Firmensitz auch klar zum Standort bekannt habe. Weitere große Investitionen der heimischen Wirtschaft waren der Neubau der Kommissionierungshalle der Firma Coppenrath, der Neubau der Geschäftsstelle der Sparkasse Emsland, das neue Fitnessstudio „Tatkraft“, das Seniorenzentrum „LaVida“ und die Maßnahme „barrierefreies Wohnen am Park“. Große Investitionen gab es auch bei den Firmen „BNC Metalltechnik“ und „Penning Bau GmbH“ sowie beim Gasthaus Aepken.

Lokale Investitionen

Im kommunalen Bereich standen die Inbetriebnahme mehrerer Straßenausbauten, die Eröffnung des zweiten Bauabschnittes des Bahnhofs und die Fertigstellung der Baumaßnahmen beim Moormuseum im Mittelpunkt. Fertiggestellt wurde 2018 auch die Remise am Heimathaus und das Umkleidegebäude des SV Dalum. Aber auch die Infrastruktur wurde laufend verbessert. So sei man im Breitbandausbau deutlich vorangekommen, Ziel sei aber weiterhin eine flächendeckende Versorgung. Dies gelte auch für den Mobilfunkbereich, wo – voraussichtlich bereits im laufenden Jahr – ein Funkturm am Bauhof in Betrieb genommen werden soll.

Im Hinblick auf den Ausbau von Stromtrassen durch „Amperion“ setze man sich, so Höke, im Schulterschluss mit Meppen und Lingen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für eine Trassenführung entlang der Autobahn ein.

Mehr Kinder

Mit stabilen Einwohnerzahlen und ebenso stabilen Geburtenzahlen sieht sich die Gemeinde für die Zukunft gut aufgestellt. Mit den erfreulichen Geburtenzahlen sei die Zahl der Kinder in Kitas auf den bisher höchsten Wert gestiegen. Besonders freue man sich über die in den vergangenen Jahren laufend gestiegene Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die sich darin widerspiegelnde gute wirtschaftliche Lage.

Positiver Ausblick

Erfreulich sei auch der Ausblick auf die Zahlen für 2019. In das neue Jahr geht die Gemeinde mit einer gegenüber dem Vorjahr nochmals um über 400 000 Euro geringeren Schuldenlast. Vor dem Hintergrund der guten Haushaltssituation sind 2019 unter anderem Investitionen in neue Baugebiete, den Straßenendausbau, einen Dorfladen in Osterbrock, eine Kita und einen Sport- und Jugendtreff bei der Bonifatiusschule in Dalum und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Osterbrock geplant.

Kirchlicher Segen

Umrahmt wurde der Neujahrsempfang im Saal Over in Osterbrock durch den Jugendchor „Habakuk“ aus Bienerfeld/Holthausen. Die Sternsingergruppe Osterbrock überbrachte den Segen und wurde für ihren Auftritt bei der anschließenden Sammlung mit vollen Sammelbüchsen belohnt. Schüler der dritten Klasse der „Gebrüder-Grimm-Schule, Osterbrock“ ernteten großen Applaus für ihre musikalisch dargebrachten guten Wünsche für das neue Jahr.