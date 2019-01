Geeste. Zwar wird House am See nicht stattfinden, aber die Gemeinde Geeste bereitet sich auf neun Großveranstaltungen in diesem Jahr vor.

Los geht es am Sonntag, 28. April mit dem Anradeln im Emsland. Aus der Gemeinde wird eine Tour mit Start in Dalum vorbereitet, deren Teilnehmer am Zielort in Lingen ein buntes Programm erwartet.

Auf den richtigen Wind am Speichersee Geeste hoffen die Veranstalter des Drachenfests am Wochenende 18. und 19. Mai. Nach mehrjährige Pause hat das Treffen der Erbauer fliegender Kunstwerke seit 2016 wieder einen festen Platz im Veranstaltungsprogramm.

Schon eine Woche später, vom 24. bis 26. Mai, treffen sich die Freunde der Fahrzeuge mit luftgekühlten Motoren aus dem Hause Volkswagen am Speichersee Geeste. Bei „air-cooled-show“, allgemein Käfertreffen genannt, waren in den vergangenen Jahren zwischen 300 und 500 Fahrzeuge zu bewundern. Die Käferfreunde Emsland organisieren dazu ein Unterhaltungsprogramm und einen Teilemarkt.

Vom 21. bis 23. Juni gibt es das 9. Triketreffen am Speichersee Geeste. Dann präsentieren die Freunde dreirädriger Motorfahrzeuge aus den Deutschland und den Niederlanden ihre Schätze.

Erstmals sind der Speichersee und das Gelände drumherum am 29. und 30. Juni Austragungsort eines Triathlons. Schwimmen, Radfahren und Laufen, hier gibt es für alle drei Disziplinen die nötigen Anlagen.

Am Programm der Geester Seemeile wird noch gearbeitet. Traditionell findet sie am ersten Wochenende im Juli statt.

Im Emsland-Moormuseum wird am Sonntag, 28. Juli, wieder das Buchweizenblütenfest stattfinden. Am Siedlerhof und auf dem Freigelände werden Kunsthandwerk und Produkte aus traditioneller Landwirtschaft präsentiert, außerdem alte Arbeitstechniken. Und es gibt Musik, Tanz und Köstlichkeiten.

Für den Sonntag, 11. August, ist das Shanty-Open-Air am Speichersee Geeste angemeldet. Im vergangenen Jahr haben circa 20.000 Menschen maritime Musik am Seestrand genossen. Es werden wieder Chöre aus Deutschland und den Niederlanden eingeladen, die auf drei Bühnen auftreten.

Den Abschluss der Freiluftsaison in der Gemeinde Geeste bildet traditionell der Herbst am Siedlerhof im Emsland Moormuseum am Sonntag, 6. Oktober. Dieser Markt für Genießer präsentiert Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung mit nachhaltigen Methoden und die Zubereitung regionaler Produkte.