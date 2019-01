Geeste. Die Gemeinde Geeste unterstützt die Initiative „Rettet den Vorgarten“, die der Bodenversiegelung entgegen tritt.

Im Oktober 2018 hat die Gemeinde Geeste unter dem Motto „Entsteint euch“ dazu aufgerufen, die gemeindeeigenen Pflanzbeete, die in den vergangenen Jahren zu Steinbeeten umgestaltet wurden, zurückzubauen. Doch auch für die privaten Vorgärten regt die Gemeinde zum Umdenken an und verweist auf die Initiative „Rettet den Vorgarten“.

Mit seiner Initiative „Rettet den Vorgarten“ ist der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. seit gut zwei Jahren engagiert unterwegs, um sich für begrünte, artenreiche Vorgärten stark zu machen. Startschuss für die Initiative war eine repräsentative Marktforschung der GfK, die die Motive für die unterschiedliche Vorgartengestaltung mit Steinen und Schotter oder mit einer vielseitigen Bepflanzung untersuchte. Mit guten Argumenten soll Versiegelung von Vorgärten entgegen gewirkt werden.

Die GfK-Marktforschung hatte als das Hauptmotiv für die Anlage von Schotter- und Kiesgärten die Erwartung von geringem Pflegeaufwand festgestellt. Vor hohem Pflegeaufwand warnt dagegen die Natur- und Umweltschutzakademie NRW: „Organisches Material wie Pollen, Blüten, Sande, Samen und Blätter fallen zwischen die Steine und verrotten. Es bildet sich eine Humusschicht und erste Wildkräuter keimen. Algen, Moose und Flechten siedeln sich an. Eine Verfärbung tritt ein. Der Garten wird unansehnlich. Der Einsatz von Herbiziden ist verboten, und wer zum Abflämmgerät greift, zerstört die Folie unter den Steinen.“

Der BGL hat 2017 die Facebookseite „Rettet den Vorgarten“ gestartet. Vogelschützer, Insektenfreunde, Naturliebhaber, Klimaspezialisten, Stadtplaner, aber auch Kommunalverantwortliche, Gartenarchitekten und Landschaftsgärtner nehmen an dieser inhaltlichen Auseinandersetzung teil. Der Verband stellt die Vorteile grüner Vorgärten heraus: Für Bewohner, Nachbarn und Spaziergänger wirke eine Straße mit begrünten Vorgärten sympathisch, freundlich, friedlich. Das Mikroklima in diesen Straßen werde durch die Begrünung positiv beeinflusst. Regenwasser versickere nicht so schnell. Während sich die steinreichen Vorgärten im Sommer tagsüber stark aufheizen und noch nachts Wärme abstrahlen, wirken die Beschattung und der Bewuchs von bepflanzten Gärten kühlend. Pflanzenreiche Vorgärten sorgen für Abwechslung im Straßenbild, vom zeitigen Frühjahr mit den ersten Zwiebelblumen, den blühenden Hausbäumen im Mai, Rosen und Stauden im Sommer und schließlich mit der Färbung der Laubgehölze im Herbst.

Darum unterstützt die Gemeinde Geeste die Initiative „Rettet den Vorgarten“ und verweist auf Fachunternehmen in der Region, die beider Vorgartengestaltung helfen können. Eine Informationsbroschüre erläutert die Vorteile naturnaher Gärten. Darüber hinaus steht bei der Gemeinde Geeste Petra Jansing als Ansprechpartnerin, Tel.: 0151/54427864 für Fragen zur Verfügung. Der NABU gibt Tipps und Hinweise: https://www.nabu-emsland.de/naturschutz/natur-im-garten.