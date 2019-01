Geeste. Schlechte Nachrichten für alle Fans und Freunde des House-am-See-Festivals am Speicherbecken in Geeste. Die einzige Großveranstaltung im Emsland mit dem Schwerpunkt auf elektronischer Musik wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Gründe dafür sind vielseitig.

Für den Veranstalter Jürgen Tenbusch war es keine leichte Entscheidung, das House-am-See-Festival nicht mehr stattfinden zu lassen. Drei Jahre in Folge zeichnete der Gastronom für die Veranstaltung verantwortlich. Mehrere Tausend Menschen kamen an das Geester Speicherbecken, um dort zu feiern, zu tanzen und eine gute Zeit zu haben. Und auch die DJs waren von Rang und Namen, darunter Lexy & K-Paul, Tom Novy und Lexer.

Zu hohes Risiko

"Es war ein tolles Festival", sagt Tenbusch im Gespräch mit unserer Redaktion. "Dass es keine Neuauflage mehr gibt, tut uns allen leid." Als Gründe für diesen Schritt nennt er zu hohe Auflagen. Außerdem sei das finanzielle Risiko einfach zu hoch. Ein Festival dieser Größe koste rund 190.000 Euro. "Ich selbst habe die Veranstaltung mit 25.000 Euro unterstützt, weil diese auch für mein Restaurant Deichkrone am Speicherbecken ein Aushängeschild war."

Zuspruch für Festival

Ein weiterer Grund, die Reißleine zu ziehen, war für Tenbusch der vermeintliche Ärger mit Anwohnern des Speicherbeckens, die sich durch die Lautstärke der Musik gestört fühlten und sich bei der Gemeinde Geeste beschwert hatten. Zwar hätte sich die Kommune genau wie der Großteil der Anwohner hinter das Festival gestellt, aber im Zweifelsfall hätte auch ein Gerichtsbeschluss zwei Tage vor der Veranstaltung die Durchführung untersagen können.



Offen für neue Ideen

Helmut Höke, Bürgermeister der Gemeinde Geeste, bedauert den Wegfall der Veranstaltung, kann aber die Gründe nachvollziehen. "Alle Veranstaltungen am Speicherbecken steigern die Attraktivität der Gemeinde und der Region", sagt Höke. "Deshalb stehen Rat und Gemeinde neuen Ideen grundsätzlich positiv und unterstützend gegenüber. Wer bei uns was auf die Beine stellen will, der darf gerne zu uns kommen." Natürlich gebe es immer Gegner, diese seien in der Regel aber in einer deutlichen Minderheit.

Vielseitiges Angebot

Das Speicherbecken sei ein Juwel für die Gemeinde Geeste, so Höke weiter. Zwar gebe es dieses bereits seit gut 30 Jahren, ein vielseitiges Angebot gebe es hier aber erst seit knapp fünf Jahren. Für das Jahr 2019 nennt Höke hier das Drachenfest und das VW-Käfertreffen. Auch ein Triathlon sei in Planung. Weiter feiere der Segelverein sein 25-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Erstmalig soll in der kommenden Adventszeit ein großer Weihnachtsmarkt am Speicherbecken veranstaltet werden.