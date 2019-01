Geeste. Schnelle Hilfe durch Nachbarn hat in der Neujahrsnacht in der Gemeinde Geeste einen Wohnhausbrand verhindert.

Wie die Feuerwehr Groß Hesepe mitteilt, sind in der Silvesternacht in Dalum in der Siedlung Großer Sand auf einem Wohnhausgrundstück an der Winkelstraße durch Feuerwerkskörper, einige Lebensbäume in Brand geraten. Die Lebensbäume standen schnellt in Vollbrand und die Flammen griffen auf die Holzverkleidung der Dachkonstruktion des Wohnhauses über.

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, und begannen sofort mit einem Gartenschlauch zu löschen. Als die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe am Einsatzort mit drei Fahrzeugen und 18 Mann eintrafen, brauchten nur noch Nachlöscharbeiten gemacht werden. Am Gebäude entstand nur leichter Sachschaden.