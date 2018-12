Geeste. Die kommenden Weihnachtstage verbringen viele Menschen gemeinsam mit ihren Liebsten und feiern fröhlich das heilige Fest. Für die Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt Lingen am Standort Groß Hesepe werden die kommenden Tage eine Zeit der Zurückgezogenheit.

Die grundlegenden Komponenten jeder Gefängniszelle sind einheitlich. Bett, Stuhl, Tisch und Schrank, ein Waschbecken, darüber ein Metallspiegel. Zusätzlich ein Fernseher. Wirkliche Weihnachtsstimmung kommt bei diesen Gegebenheiten kaum auf.

Um dennoch für ein wenig „weihnachtlichen Flair zu sorgen, schmücken wir die Flure unsere verschiedenen Häuser“, berichtet Willi Albers, Sicherheitsdienstleiter der JVA. Sei es die eine oder andere Lichterkette, ein mit roten Kugeln bestückter Weihnachtsbaum im Gemeinschaftsraum oder ein Christstollen für jeden Inhaftierten, ganz ohne Weihnachten geht es in der Justizvollzugsastalt nicht. So wie die festliche Dekoration nur eingeschränkt möglich ist, hält sich auch die weihnachtliche Stimmung im Vollzug eher in Grenzen – obschon man ihr durchaus Raum gibt: „In diesem Jahr bieten wir erstmalig für unsere Insassen eine großzügige Telefonmöglichkeit an“, sagt der Sicherheitsdienstleiter der JVA. So können die 248 Inhaftierten der JVA mit Telefonen von ihrer Zelle aus Anrufe tätigen. „Mit dieser Möglichkeit wollen wir ein wenig Privatsphäre schaffen. Ein intimes Gespräch mit der Familie an Weihnachten, ohne eine fremde Person“, erklärt Albers. Zusätzlich erfolge der Einschluss an Heiligabend später, manche Häftlinge kochen abends gemeinsam.

Kein Anlass zur Freude

Ehrenamtliche gestalten jedes Jahr eine Weihnachtsfeier, Geistliche versorgen mittellose Häftlinge zum Fest mit kleinen Präsenten, Kaffee und Zigaretten – Grundnahrungsmittel hinter Gittern. „Nichtsdestotrotz sind die Feiertage für die meisten Insassen eher kein Anlass zur Freude“, erklärt Albers. Getrennt zu sein von der Familie und von den Traditionen, die sich um das Fest ranken, rufe Reflektionsprozesse hervor. „Wir beobachten jedes Jahr aufs Neue, das um Weihnachten mehr gegrübelt wird, die Menschen sich mehr mit sich selbst und mit ihren Taten befassen, sich stärker zurückziehen“, beschreibt Albers. Feierlich sei die Stimmung daher selten, manchmal besinnlich, oft aber einfach gedrückt.

Das nun zweite Weihnachten hinter Gittern erlebt der seit März 2017 inhaftierte Ansgar M. (Name geändert) Gerade an den Tagen vor dem Fest wird man gerade durch Werbung und Musik an die besinnlichen Tage erinnert. „Je näher Weihnachten rückt, desto größer werden die Vorstellungen, wie draußen gefeiert wird“, sagt der Vater von drei Kindern. „Säße ich nicht hinter Gittern, würde ich die Festtage natürlich mit meiner Familie verbringen“, sagt Ansgar M.

Traditionen werden gepflegt

Im Vergleich zum Weihnachten im Vorjahr, hat sich zu diesem Fest für den Inhaftierten vieles verändert. „Im letzten Jahr habe ich es einfach so hingenommen, doch in diesem Jahr ist es viel schwieriger. Ich verpasse so vieles, so vieles von meinen Kindern.“ Das erste Weihnachten außerhalb des Gefängnisses wird daher für Ansgar M. sehr emotional. „Es muss eine Menge nachgeholt werden. Alles was die Kinder und ich in dieser Zeit verpasst haben, wird dann nachgeholt“, freut sich der Inhaftierte.

Trotz der Weihnacht hinter Gittern, werden auch hier Traditionen gepflegt. „An Heiligabend gibt es Kartoffelsalat und Bockwürstchen“, sagt Ansgar M., der diese Tradition von Kindheitstagen kennt. Aber auch Rotkohl und Knödel werden an den kommenden Tagen nicht fehlen, versichert Sicherheitsdienstleiter Willi Albers.