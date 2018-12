Geeste. Die Gemeinde Geeste lässt in Dalum einen Sport- und Jugendtreff bauen. Darüber gibt es Streit im Dorf.

Von einem "Weihnachtsgeschenk" sprach Bürgermeister Helmut Höke in der Ratssitzung. 500.000 Euro sind als "Zuwendung zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung" (ZILE) vom Land Niedersachsen zugesagt worden. Damit kann die Gemeinde das seit Jahrzehnten gewünschte Vorhaben verwirklichen, dessen Gesamtkosten auf 1.452.000 Euro geschätzt werden. Die Bonifatiusschule bekommt die seit der Eröffnung 1994 vorgesehene Sporthalle und es wird eine Möglichkeit für offene Jugendarbeit in der Gemeinde geschaffen. Höke erinnerte daran, dass die Turnhalle am ehemaligen Standort der Grundschule 54 Jahre alt ist und die Schüler auf Kosten der Gemeinde hierhin zum Sportunterricht gefahren werden müssen.

Kapazitätsengpässe in Großsporthalle

In der Einwohnerfragestunde meldete sich der Vorsitzende des SV Dalum Hermann-Josef Schulten. Er wollte erfahren, warum die Gemeinde nicht eine Halle mit Feldmaß für Handball und Badminton errichtet. Beide Sportarten seien sehr beliebt beim SV Dalum und es gebe Kapazitätsengpässe in der Großsporthalle an der Geschwister-Scholl-Schule. Der Bürgermeister antwortete, dass die 500.000 Euro Zuschuss zweckgebunden für einen Sport- und Jugendtreff sind. Reine Sporthallen würden nicht bezuschusst. Also müsste die Gemeinde die vollen Kosten für ein solches Projekt allein aufbringen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Josef Sahnen sagte, eine Umplanung würde eine zeitnahe Verwirklichung unmöglich machen. Außerdem sei die neue Halle deutlich größer als die bisherige. Bei allem Verständnis für den Sportverein, allein die Förderung mache das neue Gebäude für den Schulsport und die Jugendarbeit möglich.

Halle für Schulsport benötigt

Die Halle werde für den Schulsport dringend benötigt, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kramer. Eine Alternative gebe es nicht, weil ansonsten komplett neu geplant und finanziert werden müsste. Heiner Brockhaus (UWG) meint, die Verwaltung hätte zumindest den Alternativvorschlag ausarbeiten sollen. Georg Kater (SPD) wies darauf hin, dass der Bau der Sporthalle an der Schule mehrmals aus finanziellen Gründen gescheitert ist. Mit ihm war sich Anita Bernotat (CDU) einig, dass die Gemeinde nicht über die Mittel für den Bau einer zweiten Großsporthalle verfügt. Günter Abel (CDU) hat Zweifel, ob der Bau einer zweiten Großsporthalle in Dalum sinnvoll ist. Wenn eine benötigt wird, dann sollte über einen Standort in einem anderen Ortsteil nachgedacht werden. In Groß Hesepe stehe die zweitälteste Sporthalle der Gemeinde. Am Ende der Diskussion stand ein einstimmiger Beschluss des Rates für den Sport- und Jugendtreff.