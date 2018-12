Geeste. Im Rahmen der Winterversammlung des landwirtschaftlichen Ortsvereins Dalum hat die Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e.V. (VEL) aktuelle Themen wie die Afrikanische Schweinepest besprochen. Danach standen Vorstandswahlen an.

Referenten im Gasthaus Aepken in Dalum waren Lambert Hurink und Kathrin Ter-Heide von der VEL. Hauptgeschäftsführer Hurink stellte die Arbeit der VEL im Jahr 2018 vor. Es sei ein Gutachten von der Rechtsanwaltskanzlei Hentschke aus Potsdam erstellt worden, das die Frage untersuche, wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe auch zukünftig in dieser Region entwickeln könnten. Vor allem die baurechtliche Situation werde beleuchtet, sagte Hurink.

Außerdem schilderte er die aktuelle Situation rund um die in Belgien ausgebrochene Afrikanische Schweinepest, von der seit November 16 Fälle bekannt geworden sind. Auch im Bereich der Tierseuchen-Vorsorge engagiere sich die VEL für die Landwirte der Region, sagte Hurink, und zwar mit der Gesellschaft für Seuchenvorsorge (GSV).

Kathrin Ter-Heide, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der VEL, stellte den Bereich Öffentlichkeitsarbeit vor. Warum die Landwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit betreiben müsse und mehr auf Emotionen bei der Ansprache der Verbraucher achten müsse, erklärte sie einer Pressemitteilung zufolge in ihrem Vortrag. Sie berichtete, was die VEL und auch die Kampagne „ Echt grün – Eure Landwirte “ im Jahr 2018 alles umgesetzt hätten. So seien in vielen Orten Landwirtschafts-AGs entstanden und auch Dialog-Aktionen mit dem Verbraucher organisiert worden. 2019 sei eine Fahrradroute im Naturpark Moor zum Thema Landwirtschaft geplant.

Nach den Gastreden standen noch Wahlen des Ortsvereins-Vorstandes an. Josef Lammers und Bernd Sommer verließen nach 31 Jahren ehrenamtlicher Arbeit den Vorstand und traten nicht erneut an. Auch von Josef Theismann verabschiedete sich der Ortsverein Dalum nach 25 Jahren Vorstandsarbeit. Er war am 1. Februar im Alter von 63 Jahren verstorben.

Da der Vorstand in gleicher Anzahl an Mitgliedern weiter agieren soll, wurden drei neue Mitglieder gewählt. Wahlleiter war der Vorsitzende Hermann Jansen. Jeweils einstimmig gewählt wurden Matthias Lammers, Franziska Tophoff und Thorsten Theißmann. Anzuerkennen sei, dass die neu gewählten Vorstandsmitglieder alle unter 30 Jahre alt und auch eine Landwirtin darunter sei, hieß es.