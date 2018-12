In Osterbrock entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus CC-Editor öffnen

Der erste Spatenstich für den neuen Dorfladen am Platz vor der St. Isidor-Kirche in Osterbrock. Foto: Manfred Fickers

Geeste. Im Oktober soll der Dorfladen in Osterbrock in neuen Räumen eröffnen. Jetzt war Baustart für das Gebäude an der Kirche.