Geeste. Alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde Geeste sind jetzt ans Glasfasernetz angeschlossen.

In der St. Isidor-Schulen in Osterbrock wurde elf Monate nach Vertragsabschluss mit der Firma Deutsche Glasfaser Bilanz gezogen. Ende Januar 2017 hatten Bürgermeister Helmut Höke und Unternehmenssprecherin Gerda Johanna Meppelink den Vertrag unterzeichnet, der einen Netzanschluss für die Ortskerne und Gewerbegebiete Groß Hesepe, Dalum und Osterbrock. Das Unternehmen sagte zu, auf eigene Kosten in diesem Ortsbereichen ein Glasfasernetz zu bauen, wenn 40 Prozent der Gebäudeeigentümer bereit sind, ihre Häuser und Betriebe anschließen zu lassen.

Die Nachfragebündelung lief zunächst "stolpernd" wie Jan van Veldhuizen, Regionalleiter der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe sagte, war aber bald "sehr erfolgreich". In Osterbrock gab es Verzögerungen, weil man auf die Genehmigung zur Unterquerung der Bahnlinie warten musste. Dennoch werde man wie angekündigt, mit einem Jahr Bauzeit auskommen. In dieser Zeit wurden 66 Kilometer Hauptleitung in der Gemeinde verlegt, mit denen 3700 Anschlüsse versorgt werden können. Mehr als 1500 Kunden wurden gewonnen und es werden täglich mehr. Die Investition bezifferte van Veldhuizen auf 5,9 Millionen Euro.

Bürgermeister Helmut Höke erinnerte an die Skepsis, die in der Bevölkerung und im Rat geäußert wurde. Dank der Nachfrage sei es gelungen, auch Geeste-Siedlung, Klein Hesepe und die Torfwerksiedlung anzuschließen. Inzwischen seien die Mitbewerber der Deutschen Glasfaser dabei, weitere Gemeindebereiche zu versorgen und Neubaugebiete von Anfang an in das Netz einzubeziehen. Für die Gemeinde sei wichtig, dass öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die Grundschulen und die Oberschule, die Kindergärten und die Krippen sowie die Feuerwehrgebäude angeschlossen wurden. Wenn die jetzigen Pläne verwirklicht werden, sind noch rund 70 Haushalte unversorgt. "Wir halten an dem 2016 vom Gemeinderat beschlossenen Ziel fest: Glasfaser bis in jedes Haus", versicherte der Bürgermeister.

Höke wünscht sich, dass der Ausbau des Mobilfunknetzes in ähnlichem Tempo voran kommt. Einig waren sich alle Beteiligten, dass die gute Abstimmung den Bau beschleunigt hat. Höke erwähnte Birgit Schulte aus dem Bauamt, außerdem Rudi Wolken, der beim Anschluss der öffentlichen Gebäude half und Ratsmitglied Franz Günnemann, der seine Fachkenntnis ehrenamtlich als Koordinator zwischen Unternehmen und Gemeinde einbrachte.

Die frühzeitige Entscheidung des Gemeinderats war richtig, meint Ratsfrau Anita Bernotat (CDU). Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kramer lobte die schnelle Arbeit und den Service des Unternehmens. Franz-Josef Sahnen, CDU-Fraktionsvorsitzender, rechnete vor, dass durch die Zusammenarbeit mit der Deutsche Glasfaser der Gemeinde mehr Geld für den Anschluss weiterer Ortsbereiche bleibt. Der Kreistagsabgeordnete Josef Steinkamp (CDU) wies auf die Investitionshilfen des Landkreises, der Städte und Gemeinden hin, die einen Netzausbau dort möglich machen, wo es sich nicht so schnell rentiert.

Schulleiterin Jana Witte sieht den Vorteil des Glasfaseranschlusses für den Unterricht. Denn die Smartboards in den Klassenzimmern, Computer und Tablets brauchen eine gute Verbindung ins Internet für die Arbeit mit aktuellem Unterrichtsmaterial.