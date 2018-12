ws Geeste. Den traditionellen Dalumer Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag auf dem Vorplatz des Gasthofes Aepken konnten trotz des eher bescheidenen Wetters Jung und Alt genießen.

Denn wem es draußen zu kalt war, der konnte den Nachmittag gemütlich im Saal Heidekrug bei Kaffee und Kuchen verbringen. Die üblichen angenehmen vorweihnachtlichen Düfte aus den Buden fehlten nicht. So roch es angenehm nach Waffeln und es gab Glühwein, Bier und Würstchen. Wer etwas Besonderes genießen und sich dabei sogleich ordentlich aufwärmen wollte, für den gab es wieder Stockbrot, das im offenen Feuer gebacken wurde. In den Buden wurden allerlei nützliche Kleinigkeiten feilgeboten. So manch einer, der noch auf der Suche nach Geschenken war, wurde hier fündig. Sogar Vogelhäuser gehörten zum Angebot.

An die kleinen Besucher war wieder gedacht – ob Kinderschminken oder Kettenkarussell, die Kinder kamen auf ihre Kosten, wobei der Weihnachtsmarkt die Freude auf die bevorstehende Bescherung noch verstärkt haben dürfte. Mit einer Kutsche konnten kleine Rundfahrten unternommen werden.