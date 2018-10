Foto: Nordnews/Marco Schlösser

Geeste. Auf der Autobahn 31 hat es am frühen Dienstagabend in Höhe Geeste gleich zwei Unfälle gegeben. Zunächst war gegen 17.30 Uhr ein Transporter, der in Richtung Norden unterwegs war, in die Leitplanken geraten und umgekippt. Wenig später ereignete sich auf der Gegenfahrbahn in Richtung Süden ein Auffahrunfall, an dem ein Transporter mit Anhänger und ein Lkw beteiligt waren. Die A31 ist bei Geeste in Fahrtrichtung Oberhausen bis in die Nacht gesperrt.