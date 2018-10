Geeste. Ihren Gehölzpflegeplan für das Halbjahr 2018/2019 hat die Gemeinde Geeste im Planungs- und Bauausschuss bekannt gegeben.

Es werden wieder Windschutzstreifen und Wallhecken auf den Stock gesetzt.Wie Birgit Schulte vom Fachbereich Planen und Bauen erläuterte, sei es etwa alle 15 bis 20 Jahre nötig, Teile dieser Gehölzstreifen bis auf den Wurzelstock zurückzuschneiden, damit die Hecken dicht bleiben. Größere Bäume sollen in Abständen von 20 bis 40 Metern stehen bleiben, einerseits um das Landschaftsbild zu wahren und andererseits damit sie Rückzugsbereiche für Vögel und Insekten bleiben. Ein Teil des abgeschnittenen Kopfholzes soll liegen bleiben, um Nistplätze zu schaffen und den Wiederaustrieb der Wurzelstöcke vor Wildverbiss zu schützen. Ein weiterer Teil des Kopfholzes wird geschreddert.

Schulte betonte die Notwendigkeit, denn ältere Gehölze verkahlen im unteren Bereich und bieten dann keinen ausreichenden Windschutz mehr, auch weil es zur gegenseitigen Verdrängung der Sträucher und Bäume kommt. Zudem werden Äste älterer Gehölze brüchig. Über die im vergangenen Winter noch nicht fertiggestellten Arbeiten hinaus sollen Windschutzstreifen an den Wegen Zu den Tannen, Am Bahndamm und Kiebitzweg auf den Stock gesetzt werden.







Mit Bildern wies Schulte auf die Notwendigkeit hin, einzelne Bäume zu beseitigen. Unter anderem sind je eine Eiche an der Teglinger Straße und an der Wanderhütte im Emstal in Klein Hesepe abgestorben. Zwei Eichen an der Straße Am Vogelpohl seien stark kopflastig geworden. An der Friedhofstraße müssten mehrere Erlen gefällt werden, weil sie die Pflasterung des Radwegs anheben.. An den Spielplätzen am Martinsweg und an der Astrid-Lindgren-Schule sind Birken abgängig, sagte Schulte. Zudem müssten im Bereich der Schwalbenstraße drei kopflastige Kiefern entfernt werden, an der Kolpingstraße eine abgestorbener Mehlbeerbaum.



Bei den Baumkontrollen könne es sein, dass weitere abgängige Bäume und Sträucher festgestellt werden, die dann beseitigt werden müssen, besonders wo Gefahr besteht, dass Äste auf Straßen, Wege und Spielplätze fallen. "Das Programm wird in den nächsten Jahren kontinuierlich fortgesetzt", kündigte Schulte an.