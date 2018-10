Geeste. Die Meppener Spedition Boll sorgt für mehr Verkehrssicherheit durch eine Tote-Winkel-Schulung an der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Osterbrock.

Weil Kinder im Straßenverkehr stärker gefährdet sind, sieht die Spedition ihre Verantwortung in der Aufklärung und Sensibilisierung der Schüler für besondere Gefahrensituationen. So klärte Fuhrparkleiter Guido Tangen bei der Verkehrssicherheitswoche der Gebrüder-Grimm-Schule die 4. Klasse über den toten Winkel beim Lkw auf. Mit anschaulichen Übungen erfuhren die Kinder, dass bei einem Lkw trotz vorhandener Spiegel nicht alle Bereiche für den Fahrer einsehbar sind.

Im weiteren Verlauf durften sich die Viertklässler abwechselnd selber einmal hinter das Lenkrad des Lkw setzen. „Wir möchten die Grundschüler mit diesem Projekt für Gefahrensituationen sensibilisieren und ihnen konkrete Tipps und Verhaltensweisen mit auf den Weg geben um in Zukunft Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden“, zeigt sich Tangen überzeugt von der Maßnahme. Den Grundschülern empfahl er immer Blickkontakt mit dem Fahrer zu suchen. Grundsätzlich sei es sicherer, einen möglichst großen Abstand zum Lkw einzuhalten um nicht in den toten Winkel zu geraten und sich vorsichtshalber noch einmal umzusehen, bevor eine Kreuzung oder Seitenstraße überqueret wird. „Macht mit Handzeichen auf euch aufmerksam wartet ab, bis der Fahrer auf euch reagiert. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr wahrgenommen werdet“ ,erklärt Tangen eine der wichtigsten Regeln in solchen Situationen. Die Grundschüler zeigten sich erstaunt über die erworbenen Erkenntnisse und Eindrücke auch aus der Fahrerkabine heraus.

Die Spedition Boll verfügt im eigenen Fuhrpark über 150 Lkw an vier Standorten im Emsland. Mit der Verkehrsunfallprävention, die Boll bereits seit einigen Jahren anbietet, wolle man ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr setzen und somit auch der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Auch in Zukunft möchte der Logistikdienstleister diese Schulung an weiteren interessierten Grundschulen im Emsland durchführen.