Geeste. Ab dem 10. Oktober bietet die Freiwilligenagentur der Gemeinde Geeste „Geh mit! Geeste miteinander“ einen Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen sowie Alleinstehende an. Für 4,50 Euro erhalten die Teilnehmer neben einer Hauptspeise ein Dessert sowie ein Getränk.

Der Mittagstisch wird jeweils mittwochs um 11:45 Uhr im Haus Margarete, Raiffeisenstraße 29 in Groß Hesepe, angeboten. Der erste Mittagstisch wurde von vielen Teilnehmern mit Freude angenommen. 32 Hungrige haben sich die Lasagne und den Quark am Mittwoch schmecken lassen. Das angebotene Essen wurde von Ehrenamtlichen mit viel Liebe serviert. Nicht nur Senioren aus direkter Umgebung, sondern auch aus Haren und Meppen, sind gekommen und haben nette Gespräche untereinander geführt, um sich kennenzulernen und die Gesellschaft zu genießen. Alle waren vom Mittagstisch sehr begeistert und haben noch einen Kaffee oder einen Tee danach getrunken. „Der erste Mittagstisch war ein voller Erfolg“, berichtet Britta Glasker von der Freiwilligenagentur und freute sich über die positive Reaktion der Teilnehmer.

Für die folgenden Termine können Anmeldungen bis zum Freitag der Vorwoche bis 11:00 Uhr unter der Telefonnummer 05937/69183 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@geeste.de abgegeben werden. Für Rückfragen steht Britta Glasker zu den Öffnungszeiten der Freiwilligenagentur am Montag und Freitag jeweils von 08 bis 12 Uhr zur Verfügung.