Der Bootsclub Emspiraten hat am Samstag sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Foto Katharina Grewe

Geeste. Der Bootsclub Emspiraten hat am Samstag sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Am Vereinsheim im Geester Ortsteil Dalum trafen sich anlässlich des Jubiläums gut 40 Vereinsmitglieder direkt an der Ems.