Glücklich und entspannt sind Johanna Koers und ihr Sohn Mats Elias. Foto: Malte Goltsche

Geeste. Johanna Koers hat ihr kleines Baby auf dem Arm und wirkt glücklich. Der kleine Mats Elias ist am 1. August geboren. Auch er scheint zufrieden, ist entspannt und gesund. Das Besondere an der Geschichte: Mats Elias wurde nicht in einem Krankenhaus geboren, sondern zu Hause in seinem Wohnzimmer.