Haselünne/Geeste. Ein weiterer Fall von gelösten Radmuttern an Autos beschäftigt die Polizei im Emsland. Nun haben der oder die Täter in Haselünne oder Geeste-Dalum die Radmuttern an einem Opel Astra gelöst. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.