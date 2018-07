Böschungsbrand in Osterbrock legte Bahn lahm MEC öffnen

Die Feuerwehr Osterbrock löschte einen Böschungsbrand an der Bahnstrecke zwischen Münster und Emden. Foto: Matthias Brüning

Geeste. Um kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr Osterbrock an die Bahnstrecke der Emslandlinie gerufen. In Höhe des Haarweg stand die Böschung auf einer Länge von etwa 70 Metern in Brand.