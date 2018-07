Geeste. Eine Ferienpassaktion hat‘s möglich gemacht: 20 Kinder aus Geeste durften jetzt den Flughafen Münster/ Osnabrück besuchen und dort hinter die Kulissen blicken.

Die Schüler erfuhren, wohin Koffer nach Abgabe transportiert werden, wie sie dann ins Flugzeug gelangen und wo das Gepäck bei Verlust abgeholt werden kann. Nachdem erklärt wurde, wozu Lichter auf dem Rollfeld gut sind und welche Funktionen sie haben, ging es durch die Passkontrolle bis in den Bus, der die Ferienpasskinder durch den gesamten Flughafen führte.

Hautnah bestaunten die Kinder die großen Flugzeuge und ihnen wurde genau erklärt, wo die Speisen gelagert werden, wo sich die Tanköffnung für das Kerosin befindet und wo Koffer eingeladen werden. Während der Busfahrt über das Gelände erfuhren die Kinder spannende Informationen rund um den Flughafen und konnten ihre Fragen stellen. Unter den Informationen erfuhren die Teilnehmer, dass das Vorfeld des Flughafens so groß wie 32 Fußballfelder ist.

Nachdem sie die Feuerwache mit den Löschfahrzeugen besichtigten, ging es für die Kinder zurück ins Flughafengebäude. In einer Glasvitrine bekamen sie alles zu sehen, was Fluggästen in der Vergangenheit abgenommen wurde. Nach der aufregenden Tour durch den Flughafen ging es zurück nach Geeste – allerdings nicht per Flugzeug, sondern im Bus.