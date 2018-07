Großer Mittelaltermarkt in Groß Hesepe MEC öffnen

Ritterturniere werden zu den Höhepunkten des Mittelaltermarkts in Groß Hesepe zählen. Foto: Schulz, History & Event UG

Geeste. Auf eine Zeitreise in die Epoche der Ritter und Gaukler können sich die Besucher des Mittelaltermarkts in Groß Hesepe begeben. Er öffnet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, seine Tore.