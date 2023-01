Bislang unbekannte Täter sind in Geeste in einen Sonderpostenmarkt eingebrochen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Elektrokleingeräte gestohlen 1230 Euro Schaden bei Einbruch in Sonderpostenmarkt in Geeste Von Wilfried Roggendorf | 17.01.2023, 13:04 Uhr

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die am Montag, 16. Januar, in einen Sonderpostenmarkt in Geeste eingebrochen sind.