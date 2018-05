Geeste. Nach 28 Jahren wird Norbert Siebels zum 1. Juli 2018 aus der Geschäftsführung der Klasmann-Deilmann GmbH ausscheiden. Zeitgleich wird Norbert Siebels zum Geschäftsführer der C. Deilmann GmbH & Co. KG und der Deilmann-Montan GmbH berufen.

„In diesen Funktionen wird er sich bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand neuen Herausforderungen stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem Ausscheiden von Norbert Siebels wird Bernd Wehming in die Geschäftsführung der Klasmann-Deilmann GmbH eintreten und das Unternehmen fortan gemeinsam mit Moritz Böcking führen. Dabei übernimmt Moritz Böcking einen Großteil der Aufgaben, die bis dato von Norbert Siebels verantwortet wurden, und Bernd Wehming übernimmt wesentliche Aufgaben, für die bislang Moritz Böcking zuständig war.

Anspruchsvolle Ziele

Die neue Geschäftsführung der Klasmann-Deilmann-Gruppe freut sich darauf, „unsere anspruchsvollen Ziele gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Partnern in aller Welt mit hoher Kontinuität und großer Innovationskraft anzugehen“.

Norbert Siebels ist seit 1991 Geschäftsführer der Klasmann-Deilmann GmbH, Geeste. Siebels ist Diplom-Agraringenieur und hat am Institut für Gartenbauökonomie der Universität Hannover promoviert. Er wurde 2011 zum Vorsitzenden der European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) in Brüssel gewählt. Das ist der Interessenverband der europäischen Torf- und Subtratwirtschaft.

Zudem war er Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft-Bentheim und ist aktuell der stellvertretende Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses.