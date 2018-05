Geeste. Mit der Eröffnung der Sparkassengeschäftsstelle ist der Bauphase des neuen Dienstleistungszentrums im Ortskern von Geeste-Dalum beendet.

Landrat Reinhard Winter, wertete die Investition als klares Bekenntnis, dass die Gemeinde Geeste auch in Zukunft ein wichtiger Standort für die Sparkasse Emsland bleibt. Er würdigte die Bedeutung der Volksbanken und der Sparkasse als Geldinstitute vor Ort, die zum Wohle der Region ihre Leistungen anbieten. Den Bauherren des Dienstleistungszentrums, Detlef und Sebastian Einhaus bescheinigte er: „Mit ihrem Neubau geben sie Impulse für die Gemeinde Geeste als einem aufstrebenden Ort mit Zukunftsorientierung.“

Vorstandsvorsitzender Ludwig Momann sagte: „Die Sparkasse Emsland ist nach gründlichen Überlegungen den richtigen, aber nicht selbstverständlichen Weg gegangen, eine neue, moderne Geschäftsstelle in Dalum zu errichten.“ Momann wies auf den Konkurrenzdruck hin, der diese Entscheidung beeinflusst hat. Er verteidigte den Entschluss, die Filiale im Ortsteil Geeste aufzugeben, zugunsten eines leistungsstarken Angebots im Zentrum der Gemeinde. Denn es gab an beiden Investionsbedarf.

Bürgermeister Helmut Höke verglich das Gebäude mit einer gut gestalteten Visitenkarte für die Gemeinde. Das zeige sich an den einzelnen Ortsteilen gewidmeten Beratungszimmern. Dieter Einhaus dankte den ausführenden Firmen, die fast alle aus der Gemeinde und der näheren Umgebung kamen. Trotz mancher Schwierigkeiten konnte wie angekündigt im Januar er erste Mieter einziehen. Pfarrer Jürgen Altmeppen und Pastor Thorsten Jacobs hielten eine Andacht, um Gottes Segen für die Mitarbeiter und Kunden zu erbitten. Sie wiesen auf die christliche Soziallehre hin, die verantwortungsbewusstes Wirtschaften fordert.

Wilfried Fühner, Bauorganisation der Sparkasse, und Planer Norbert Koers vom Bau- und Planungsbüro Korte haben mit ihren Mitarbeitern das Konzept für die Räume entwickelt, deren Gestaltung die Raumplan Planung und Konzeption GmbH, Nordhorn, übernommen hat. Auf fast 300 Quadratmetern gibt es sechs Beratungsräume mit einem Empfangs- und Servicebereich. Selbstbedienungstechnik für Ein- und Auszahlung sowie Kontoauszugsdrucker und Münzzählautomat gehören zum „Beraterbank-Konzept“ der Sparkasse Emsland. Das Gebäude liegt am zentralen Busbahnhof der Gemeinde und es gibt rundum ein großes Parkplatzangebot.

Im neuen dreigeschossige Geschäftshaus am Rathaus sind neben der Sparkasse eine Zahnarztpraxis, ein Goldschmiedebetrieb einziehen und die Immobilienverwaltung der Firmengruppe Einhaus untergebracht. Mit dem Heinrich Többen Bauunternehmen war neben dem Bau- und Planungsbüro Korte ein weiterer Partner aus Dalum am Projekt beteiligt.

„Die Reaktion unserer Kunden auf die neue Sparkasse ist sehr positiv. Das Gebäude wird hervorragend angenommen. So haben wir uns das gewünscht“, sagte Geschäftsstellenleiter Michael Hilbers. Am Sonntag, 27. Mai, kann die neue Sparkassenfiliale in Geeste-Dalum von 11 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.