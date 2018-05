Die Veranstalter präsentierten die Thora-Rolle. Fotos: Ludgerischule Groß Hesepe

Geeste. Das Projekt „Judentum begreifen“ ist ein dialogisches Konzept zum interreligiösen Lernen in der Grundschule: Der Verein „Judentum begreifen“ hat das Projekt jetzt in der Ludgerischule in Groß Hesepe durchgeführt.