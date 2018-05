Geeste. Vom zweiten Teil des Festivals House am See in Geeste gibt es in unserer Zeitung keinen Bericht und keine Bilder. Der Grund ist die Reaktion der Veranstalter auf einen Artikel, in dem Kritik von Anwohnern geäußert wurden.

Im Vorfeld des am 1. und am 10. Mai stattfindenden Festivals der Electromusic hatten sich Anwohner aus der in Seenähe befindlichen Siedlung Kottenkämpe bei der Gemeinde Geeste und der Redaktion über den von Großveranstaltungen ausgehenden Lärm beschwert. Ausführlich wurde in dem Artikel dargestellt, wie die Gemeinde mit solchen Beschwerden umgeht, und welche Auflagen die Veranstalter erfüllen müssen. Unter anderem ist die Zahl der Tage für Großveranstaltungen am See auf höchstens 18 festgelegt, genehmigt sind in diesem Jahr neun. Um 22 Uhr soll die Musik leiser gedreht werden, ab 24 Uhr muss Ruhe herrschen.

In Leserreaktionen aus dem Baugebiet Kottenkämpe auf den Bericht wurde deutlich, dass nicht alle so denken wie die Anwohner, die sich bei der Gemeinde beschwert, und bei der Redaktion gemeldet haben. Diese Leser halten die für sie getroffenen Schutzregelungen für ausreichend und begrüßen das Veranstaltungsprogramm am See, weil sie es selbst gern nutzten.

Vom ersten Teil von House am See am 1. Mai konnte noch uneingeschränkt berichtet werden. Die Veranstalter warben sogar mit der Berichterstattung unserer Zeitung für den zweiten Teil.

Ganz anders am Donnerstag, 10. Mai. Der Berichterstatter war rechtzeitig am Veranstaltungsort, stellte sich am Einlass vor und bekam seine Akkreditierung ausgehändigt. Wie es auch üblich ist, verschaffte er sich einen Überblick, bis er von einem Gastronomen angesprochen wurde, dem die Veröffentlichung der Kritik der Anwohner nicht passte. Kurze Zeit später meldete sich einer der Veranstalter bei unserem Mitarbeiter. Er erklärte, dass er eigentlich keine Bilder und keine Zeile wünscht, da ohnehin alles nur negativ dargestellt werde. Man solle doch lieber später wieder kommen, weil aus seiner Sicht bessere Bilder und Inhalte zustande kommen. Daraufhin wurde nach Rücksprache mit der Redaktion auf eine Berichterstattung verzichtet. Denn zu einer glaubwürdigen journalistischen Arbeit gehört Freiheit bei der Auswahl von Bildern und der Formulierung von Texten.