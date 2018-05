Geeste. Die Sparkasse Geeste-Dalum hat die Gewinner ihres Fotowettbewerbs prämiert. Aufgabe war es, Fotos einzureichen, die einen Bezug zu den einzelnen Ortschaften der Gemeinde Geeste haben.

Die Fotos finden ihren neuen Platz in den sechs Beratungszimmern. Jedes Büro spiegelt somit die Stimmung eines Ortsteils der Gemeinde wider. „Die Gemeinde Geeste mit ihren Ortsteilen ist und bleibt ein wichtiger Standort für uns“, sagte Vorstandsmitglied Oliver Roosen. „Uns war es sehr wichtig, dass die Kunden an der Gestaltung der neuen Büroräume beteiligt sind.“

Laut einer Pressemitteilung der Sparkasse entschied eine unabhängige Jury über die verschiedenen Fotos in den Räumen. Sie bestand aus Oliver Roosen (Vorstandsmitglied der Sparkasse Emsland), Gemeindebürgermeister Helmut Höke, Josef Steinkamp (Ortsvorsteher Osterbrock), Franz Josef Sahnen (Ortsvorsteher Geeste), Dieter Rothlübbers (Ortsvorsteher Groß Hesepe) sowie Michael Hilbers als Geschäftsstellenleiter der neuen Sparkasse Geeste-Dalum und Jutta Terborg (ehemalige Geschäftsstellenleiterin aus Geeste und jetzt Individualbetreuerin).

Schwierige Entscheidung

„Aufgrund der hohen Qualität der eingereichten Fotos hat sich die Jury die Entscheidung nicht leicht gemacht“, hieß es. „Dies habe auch den Ausschlag gegeben, letztlich mehrere Fotos in den Beraterbüros zu platzieren. „Wir freuen uns, dass so viele an dem Fotowettbewerb teilgenommen haben und somit an der Raumgestaltung beteiligt waren“, so Geschäftsstellenleiter Michael Hilbers.

Prämiert wurden Fotos von Annegret Lake, Meike Wessels, Friedhelm Reiners, Andreas Hofschlag und Daniel Niemeyer. Die Gewinner erhielten je einen Präsentkorb mit einem Warengutschein der Firma Cosse im Gesamtwert von 200 Euro.