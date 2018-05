Geeste. „Wir können auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken“ sagte der 1. Vorsitzende Siegfried Bublitz in der Mitgliederversammlung des SoVD-Ortsverbandes Geeste-Dalum-Osterbrock.

Bublitz wies auf die weiterhin positive Mitgliederentwicklung hin, die zurückzuführen ist auf intensive Veranstaltungsangebote des Sozialverbandes SoVD. „Die zwei Mal jährlich veranstalteten Frühstückstreffs sowie alle anderen Aktivitäten seien immer ausgebucht. Und das sei natürlich auch ein Zeichen großen Interesses seitens der Mitglieder und natürlich einer attraktiven Programmgestaltung“, betonte der Vorsitzende. Sie werden begleitet von fachbezogenen Themen und hierzu sind regelmäßig versierte Referenten eingeladen.

Besonders lobt er die Gemeinde Geeste, die im Rahmen ihrer vorgegebenen Möglichkeiten, diese Veranstaltungen unterstützt. Eingeladen zur Mitgliederversammlung war Britta Glasker von der Freiwilligenagentur der Gemeinde Geeste, die über das sehr gut frequentierte und von der Gemeinde sowie von dem Malteser Hilfsdienst initiierte Pilotprojekt „Geeste mobil“ berichtete. Aufgabe der Freiwilligenagentur ist es, freiwilliges Engagement von Bürgern sowie Vereinen zu unterstützen. Glasker ist zu den Öffnungszeiten montags und freitags persönlich und telefonisch unter der Rufnummer 05937/69-183 vormittags zu erreichen. Die Gemeinde profitiert hinsichtlich des Pilotprojektes von Fördermitteln des Amtes für regionale Landesentwicklung aus dem Programm Demografie-Projekte. Zehn Fahrer und eine Betreuerin sind in der derzeitigen Phase eingebunden, aber es dürfen noch gerne mehr werden, betonte Glasker, der von der Gemeinde Geeste unentgeltlich ein Büro zur Verfügung gestellt wird. „Geeste mobil“ können nicht mehr mobile Personen, für Arztbesuche und zum Einkaufen nutzen.

Christel Wekenborg und Laurenz Schulte vom SoVD Kreisverband richteten Grußworte an die Versammlung. Wekenborg stellte fest, das der überparteiliche SoVD immer als kritischer Mahner auf Verbesserungen und Reformen aufmerksam machen müsse. 29 Personen wurden für langjährige Mitgliedschaften vom Vorsitzenden Bublitz und seiner Stellvertreterin Monika Schmidtchen geehrt.

Das Ergebnis der Vorstandswahlen: Vorsitzender bleibt Siegfried Bublitz, Stellvertreterin Monika Schmidtchen, Schatzmeister Hermann Borgstede, Stellvertreter ist Siegmund Kötting, Schriftführerin Marianne Schmidt. Als Beisitzer fungieren Aloys Kalmer, Ingrid Peterberns, Bernhard Droste und Antonia Wolter. Den Vorstand komplettieren Marianne Holtgreve, Hermann-Josef Fehnker und Hedwig Kock als Revisoren.

Bublitz schloss die Versammlung mit einem Appell. „Wir wollen auch in Zukunft durch ein interessantes Veranstaltungsprogramm und die daraus resultierenden Aktivitäten viele Geester Bürger ansprechen, Mitglied im SoVD Ortsverbandes zu werden“. Der SoVD stehe für konstruktives Mitwirken am Aufbau des Sozialstaates in Deutschland. „Es lohnt sich im SoVD tätig zu sein, denn Ehrenamt mach Spaß.“