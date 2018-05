Meppen. Mit einer spektakulären Aktion hat die evangelische Kirchengemeinde Geeste-Dalum ihrem Hilfsprojekt „Schule für Hamai (Tansania)“ einen kräftigen finanziellen Schub verliehen. Michael Thürnau, bekannter Moderator der Sendung „Bingo – Die Umweltlotterie“ im NDR-Fernsehen, spielte in Dalum mit etwa 300 Gästen „Bingo“ für den guten Zweck.

Die auf eine Initiative von Pastor Kohnert zurückgehende Partnerschaft mit der Kirchengemeinde in Tansania (Ostafrika) besteht schon seit über 20 Jahren. Aus anfangs losen Kontakten zur Kirchengemeinde in Tansania entstand die Idee zum gemeinsamen Bau einer Berufsschule für Jungen und Mädchen. Die baulichen Maßnahmen für dieses Projekt gehen jetzt in die Endphase. Die Partnergemeinde in Hamai wird dann im Sommer die Trägerschaft für die Schule mit vorerst rund 30 Schülerinnen und Schülern übernehmen. Damit geht aber nur der erste Bauabschnitt zu Ende, da für die Unterbringung der Kinder aus dem weitläufigen Einzugsgebiet dringend Schlafräume gebaut werden müssen. Die Initiatoren hoffen deshalb auf eine nicht nachlassende Spendenbereitschaft.

Hauptsponsor

Als Hauptsponsor für die Maßnahme konnte die „Bingo-Umweltstiftung“ gewonnen werden. Seit Jahren stehen deshalb Walter Schulz und seine Frau Jacoba als Partnerschaftsbeauftragter der Kirchengemeinde Dalum in Kontakt mit der Bingo-Umweltstiftung. Bei einem dieser Termine wurde dann auch die Idee geboren, Michael Thürnau nach Dalum einzuladen.

Mit viel Selbstironie

Thürnau moderiert jeden Sonntag die Sendung „Bingo! – Die Umweltlotterie“ im NDR. In Dalum tauschte er das Fernsehstudio gegen den Saal des Gasthofs Aepken ein. Mit kleinen Anekdoten und mit viel Selbstironie in Bezug auf seine Körperfülle führte er sein Publikum durch den Nachmittag. Zwischen den beiden Auftritten von Thürnau unterhielt der „Afrikanische Frauenverein Emsland“ die Gäste mit afrikanischer Folklore. Für das leibliche Wohl war mit einem Kuchenbuffet ebenfalls gesorgt. Die zahlreichen wertvollen Preise für den Bingo-Nachmittag hatten regionale Unternehmen zur Verfügung gestellt.