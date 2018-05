Geeste. Beim Gemeindefeuerwehrfest Geeste sind drei Kameraden für je 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden.

In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Geeste, bestehend aus den Ortswehren Groß Hesepe und Osterbrock, in Groß Hesepe statt. Auf Einladung der Gemeinde Geeste verbrachten die Mitglieder einen Abend in geselliger Atmosphäre.

Der Bürgermeister der Gemeinde Geeste, Helmut Höke, würdigte die Arbeit der Feuerwehren. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff und Abschnittsleiter Josef Cordes bedankten sich bei den Familien der Mitglieder für deren Verständnis für das zeitintensive Ehrenamt.

Im Rahmen des Festes wurden Ehrungen für die langjährige Treue sowie besondere Tätigkeiten vorgenommen: Heinz Timmer (Osterbrock), Josef Hürkamp (Osterbrock) und Werner Röper (Osterbrock) wurden für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Udo Brinkers (Groß Hesepe) wurde in seiner Funktion als Gemeindebrandmeister zum Oberbrandmeister befördert. Reinhard Masselink von der Freiwilligen Feuerwehr Osterbrock erhielt für seine 27-jährige Tätigkeit als Gerätewart das Ehrenzeichen des Niedersächsischen Landesfeuerverbandes in Bronze.