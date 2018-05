Geeste. „Judentum begreifen – wie Juden leben und glauben“ – unter diesem Motto lernten Schüler der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Osterbrock die für sie noch unbekannte Glaubensrichtung kennen.

In Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Osnabrück erhielten die Schüler der Osterbrocker Grundschule einen Einblick in das jüdische Leben. Das Projekt für die Schüler der dritten und vierten Klasse startete mit typischen Gegenständen, wie dem Gebetschal Tallit, den Gebetsriemen Tefillin und der Kopfbedeckung Kippa, des jüdischen Glaubens. Vor allem die Thora mit einer Länge von über 56 Metern und das Schofar, eine Art Horn, das als Musikinstrument genutzt wird, begeisterten die Schüler und wurden mutig von vielen ausprobiert.

Thora

„Eine solche Thora, das heilige Buch der Juden, ist üblicherweise nur in einer Synagoge zu finden“, erklärt Inessa Goldman. „Sie darf nicht angefasst werden und wird deshalb gerollt.“ Nach der allgemeinen Einführung in das Projekt standen für die Grundschüler verschiedene Workshops an. Zusammen mit der Koordinatorin des Projektes, Inessa Goldman, lernten die Kinder koscher zu kochen und bereiteten mit der Koordinatorin des Projektes jüdisches Festtagsgebäck zu. Für die Krönung des Vormittags sorgten dann noch selbst zubereitete Schokowurst und Hamantaschen, so wie sie beim fröhlichen Purim-Fest verspeist werden.

Namen auf Hebräisch

Einen Raum weiter konnten die Kinder versuchen, ihren Namen auf Hebräisch zu schreiben. Unter der Anleitung von Alexander Ginsburg erfuhren die Grundschüler über die hebräische Sprache und lernten die Zeichen und Buchstaben kennen. „Aktuell behandeln wir im Religionsunterricht das Thema ,Judentum‘. Aber so ein Besuch zeigt noch mal ganz andere Perspektiven der Glaubensrichtung“, sagt Annika Hackmann, Lehrerin an der Gebrüder-Grimm Schule. Außerdem ging es noch um mehr: um kulturelle Wurzeln, um Werte und den respektvollen Umgang. „Komplett werde der Dialog erst durch einen Besuch in einer Synagoge“, meinte Alexander Ginsburg.