Polizeistatistik zeigt Trend zum Besseren

Geeste. Die Polizei hat die Kriminalitäts- und die Verkehrsunfallstatistik 2017 aus der Gemeinde Geeste vorgestellt.

Aus mehreren Gründen war ein Rückgang der Zahl der Straftaten in der Gemeinde Geeste nicht zu erwarten. Die Bevölkerungszahl hat in den vergangenen Jahren zugenommen, selbst wenn man die dem Ort zugewiesenen Flüchtlinge herausrechnet. Reisende Straftäter können die Autobahnnähe ausnutzen. Großveranstaltungen wie am Speichersee ziehen manche Kriminelle an. Das Warenangebot ist größer geworden, ebenso der Wohlstand, der sich in neuen und gut gepflegten Häuser und einem wachsenden Pkw-Bestand äußert. Ebenso ist der Wert der Anlagen und Materialien in den örtlichen Gewerbebetrieben gewachsen.

Dennoch geht die Zahl der Straftaten in der Gemeinde zurück. 2008 wurden 543 angezeigt, im vergangenen Jahr 437. Zu verdanken ist dies nicht nur der Polizei. Intakte Nachbarschaften sind ein guter Schutz vor Einbrechern. Eine Aufklärungsquote von 66,59 Prozent ist nur mit wachsamen Einwohnern zu erreichen. Auf vielfältige Art wird in der Gemeinde Präventionsarbeit geleistet, ehrenamtlich in Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden, aber auch durch die Schulen und die Gemeindeverwaltung. Erwähnt werden müssen außerdem die Bediensteten der Abteilung Groß Hesepe der Justizvollzugsanstalt Lingen, die offensichtlich gute Arbeit leisten. Denn dort begangenen Straftaten fließen in die Statistik der Gemeinde ein.