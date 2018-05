Geeste. Von einem Rückgang der Anzahl der Straftaten in Geeste konnte die Polizei bei der Vorstellung ihrer Jahresstatistik im Gemeinderat Geeste berichten.

Die Leiterin des Kommissariats Meppen, Polizeirätin Martina Schümers, erläuterte die Kriminalstatistik mit Vergleichszahlen aus den vergangenen fünf Jahren. 2014 hatte es bei den Straftaten mit 504 einen Höchststand gegeben, 2017 waren es 437. Die Aufklärungsquote lag bei 66,59 Prozent, ein sehr guter Wert über dem Landesdurchschnitt, meint die Kommissariatsleiterin. Bei der sogenannten Häufigkeitszahl, bei der die bekannt gewordenen Fälle auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werden, liegt Geeste deutlich unter dem Landesdurchschnitt und unter dem Mittelwert im Landkreis Emsland.

Zu den zwölf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung merkte Schümers an, dass es keine Taten im öffentlichen Raum gab und keine Vergewaltigung. Es handle sich überwiegend um Fälle wie der Verbreitung pornografischer Darstellungen. Bei den Gewalttaten zeigt der Trend seit 2015 einen Rückgang von 86 auf 68., davon 65 beziehungsweise 46 Körperverletzungen und jeweils einen Raub pro Jahr. Statt 17 gab es nur noch vier Fälle schwerer Körperverletzung.

Bei der Zahl der Diebstähle gab es seit 2015 eine Steigerung von 135 auf 149 im vergangenen Jahr. Dies führte Schümers auf einen Serientäter zurück, der nach seiner Festnahme unter anderem wegen 14 Autoaufbrüchen und weiteren Taten im Gemeindegebiet zu Haft verurteilt worden ist. Reinen Rückgang gab es bei den Fahrraddiebstählen, waren es 2013 noch 54 wurden im letzten Jahr 22 angezeigt. Drei Ladendiebstähle kamen 2017 zur Anzeige.

Nach jahrelangem Anstieg gab es einen Rückgang der Zahl der Sachbeschädigungen von 86 im Jahr 2016 auf 50 im folgenden Jahr. Die Zahl der Rauschgiftdelikte lag bei 47. Hierzu merkte die Polizeirätin an, dass es überwiegen um Cannabis ging und leider nicht selten um Minderjährige. Insgesamt liege aber der Anteil minderjähriger Straftäter unter dem Landesdurchschnitt. 60 Prozent der ermittelten Täter kamen aus der Gemeinde oder deren Nahbereich.

Polizeikommissar Wolfgang Tengen erläuterte die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für die Gemeinde. 2017 gab es wie im Jahr zuvor 193 Unfälle. Anders als 2016 war kein Todesopfer zu beklagen, aber es gab mehr Verletzte. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 13 auf 15, die der Leichtverletzten von 34 auf 38. Bei den Unfallursachen ergeben sich keine Trends wie sich an den Zahlen der Unfälle mit Tieren (2016: 86/2017: 87) und der Baumunfälle (5/6) zeigen ließ. Bei den Ursachen stehen überhöhte Geschwindigkeit (13), Fehler beim Abbiegen oder Wenden (11) und riskantes Überholen (8) an der Spitze, gefolgt von zu geringem Abstand (6), Missachtung der Vorfahrt und Alkohol (je 5). In den vergangenen drei Jahren gab es jeweils sechs Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Die Zahl der Motorradunfälle betrug 2016 sechs und 2017 acht. Es wurden drei Schulwegunfälle registriert. Die Polizei konnte die Hälfte der 26 Unfallfluchten aufklären.

Von den Ratsmitgliedern wurden die beiden Zahlenwerke als positiv eingeschätzt. Zur Kriminalstatistik sagte Anita Bernotat (CDU), dass der in Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen befürchtete Anstieg von Straftaten ausgeblieben ist, wie die Statistik beweist.