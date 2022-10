In Fürstenau geriet ein Auto frontal vor einen Lastwagen. Für beide Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: NWM-TV up-down up-down Auto kracht frontal in Lastwagen Zwei Tote bei Unfall auf B214 bei Fürstenau und | 14.10.2022, 14:35 Uhr | Update vor 59 Min. Von Martin Schmitz Mirko Nordmann | 14.10.2022, 14:35 Uhr | Update vor 59 Min.

Bei einem Unfall am frühen Freitagnachmittag bei Fürstenau kamen zwei Menschen ums Leben. Ein Auto war auf der B214 frontal in einen Lastwagen gekracht, beide Fahrer verstarben an der Unfallstelle. Die Bundesstraße bleibt bis in die Abendstunden voll gesperrt.