Nach Angaben der Polizei wollte eine 67-jährige Frau aus Fürstenau gegen 19 Uhr aus der Straße Sellberg nach links auf die Bundesstraße 214 (Osnabrücker Straße) einbiegen. Sie habe den Querverkehr passieren lassen, sei dann jedoch mit ihrem VW Polo auf die Bundesstraße eingebogen.

Erhebliche Schäden an beiden Autos

Dabei übersah sie laut Mitteilung den Ford Mondeo eines 36-jährigen Fürstenauers, der in Richtung Schwagstorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 36-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

An beiden Wagen entstanden erhebliche Sachschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls, so die Polizei, hätten Warnbaken einer Baustelle die Sicht in Richtung Fürstenau erschwert.

(Weitere Blaulicht-Meldungen aus dem Osnabrücker Nordkreis finden Sie hier.)