Die ernannten, beförderten und geehrten Kameraden im Kreise ihrer Gäste. Foto: Jürgen Schwietert Ehrungen und Beförderungen Zahl der Einsätze der Feuerwehr Fürstenau hat sich 2022 verdoppelt Von Jürgen Schwietert | 18.01.2023, 16:09 Uhr

„Nur mit einer so motivierten Truppe ist es möglich, den Status einer Freiwilligen Feuerwehr in Fürstenau tatsächlich zu erhalten“, betonte Ortsbrandmeister Gunnar Tetzlaff in der jüngsten Mitgliederversammlung. Und die ist 2022 zu 111 Einsätzen ausgerückt, deutlich mehr als 2021.