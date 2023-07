Der Wohnwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die umstehenden Bäume übergriffen. Foto: Polizei Fürstenau up-down up-down Zwei Feuer in zwei Tagen Wohnwagen in Bippen abgebrannt: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus Von Martin Schmitz | 07.07.2023, 22:01 Uhr | Update vor 8 Min.

Auf einem Campingplatz in Bippen ist am Freitagabend ein unbewohnter Wohnwagen in Brand geraten. Die Polizei ermittelt die Brandursache und schließt derzeit nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Für die Bippener Feuerwehr war es der zweite Brandeinsatz innerhalb von zwei Tagen im Ort.