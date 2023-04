Was passiert mit den Kleinbahnwaggons, nachdem sie von ihrem ursprünglichen Platz gehoben wurden? Ingo Hollermann erklärt es. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Plötzlich verschwunden Wo sind die Kleinbahnwaggons in Berge hin? Ingo Hollermann klärt auf Von Jürgen Schwietert | 03.04.2023, 07:01 Uhr

Die Aufregung in Berge war groß, als die Kleinbahnwaggons in der vergangenen Woche von ihrem bisherigen Standort entfernt wurden. Aber was passiert mit ihnen?