Foto: Feuerwehr Zwei Feuer in zwei Tagen Wieder Brand in Bippen: Campingwagen zerstört Von Martin Schmitz | 07.07.2023, 22:01 Uhr

Auf einem Campingplatz in Bippen ist am Freitagabend ein Campingwagen aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Dies ist das zweite Feuer im Ort innerhalb von zwei Tagen.