Sieht schon gut aus: Derzeit wird Pu´s Halle in Grafeld für zwei vierstündige Karnevalssitzungen vorbereitet. Foto: Maria Evers-Brunegraf up-down up-down Restkarten für den 28. Januar Ein Dorf im Großeinsatz: Grafelder bereiten zwei vierstündige Karnevalssitzungen vor Von Maria Evers-Brunegraf | 14.01.2023, 16:52 Uhr

Grafeld ist wieder im Großeinsatz. Dieses Mal geht es darum, Pu´s Halle für die beiden jeweils vierstündigen Karnevalssitzungen am 28. Januar und am 4. Februar herzurichten. Das will vorbereitet sein. Seit Wochen laufen die Arbeitseinsätze, um mitten im Dorf ein Narhalla zu schaffen.