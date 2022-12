Gut gelaunt in Finnland: Dort nahmen Schüler der IGS Fürstenau am Erasmus-Projekt „We are music“ teil. Foto: IGS Fürstenau up-down up-down Teilnahme am Projekt „We are Music“ Saunen, minus 18 Grad, viel Musik: Wie Schüler der IGS Fürstenau Finnland erlebten Von noz.de | 22.12.2022, 16:08 Uhr

Verschneite Landschaften, gefrorene Seen, einsame Wälder. So erlebten 18 Schüler der IGS Fürstenau die Weihnachtszeit im finnischen Savonlinna. Dort nahmen sie eine Woche lang am Erasmus-Projekt der EU „We are Music“ teil. Und sie lernten, wie schwierig sich eine Flugreise in heutiger Zeit gestalten kann.