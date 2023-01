Eine gute Sache: Sigrid Schmidt, Annette Hallermann, Frieda Buchorn und Petra Wegmann nahmen die Lebensmittelspende von Christoph Susewind und Michael Töns (von links) entgegen. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Zahl der Hilfsbedürftigen verdoppelt Hilfe dringend notwendig: Wer bisher schon der Tafel in Fürstenau geholfen hat Von Maria Kohrmann-Unfeld | 08.01.2023, 09:38 Uhr

Gäbe es die Tafel in Fürstenau noch nicht, müsste sie sofort her. Das zeigen die Zahlen derer, die dringend Hilfe benötigen. Das zeigt aber auch die wachsende Zahl der Menschen, die der Tafel helfen – mit Geld, mit Einsatzbereitschaft, mit Verständnis. Eine Bilanz in schwieriger Zeit.