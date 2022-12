Thomas Neteler (links) überreichte Ludger Bünder ein Geschenk zum Abschied. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Mehr als 100 Azubis unter den Fittichen Eine Legende bei Segler in Berge: Ludger Bünder geht in Ruhestand Von Jürgen Schwietert | 12.12.2022, 10:49 Uhr

„Eine echte Legende verlässt das Gelände.“ So steht es auf dem T-Shirt von Ludger Bünder, das seine Kollegen ihm zum Abschied geschenkt haben. Seit November 1999 war er Werkstattleiter der Firma Segler in Berge und hat das Unternehmen geprägt. Nun geht er mit „65,9 Lebensjahren“ in den Ruhestand.